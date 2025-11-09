Казахстан подтвердил статус ключевого логистического хаба в регионе
Международные транспортно-логистические коридоры, проходящие через территорию Казахстана, работают стабильно и эффективно.
Сегодня через казахстанский таможенный пост "Нұрлы жол" грузовой автомобиль, прибывший из Китая, успешно завершил оформление по системе TIR и направился транзитом к российской границе, передаёт BAQ.KZ.
Как отмечают в ведомстве, это событие подтверждает, что международные транспортно-логистические коридоры, проходящие через территорию Казахстана, работают стабильно и эффективно.
В настоящее время через страну осуществляется перевозка грузов по восьми крупнейшим мировым транспортным маршрутам. Казахстан, являясь одним из экономических центров Центральной Азии, в ближайшие годы ожидает активного роста электронной коммерции и развития логистических сервисов.
Кроме того, через порт Құрық китайская компания HPF осуществляет доставку грузов из Азии и Центральной Азии в Европу, что подчеркивает стратегическую роль Казахстана как важного звена глобальной торговой инфраструктуры.
