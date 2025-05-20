Сегодня весь мир отмечает важную веху - 150 лет со дня подписания Метрической конвенции, события, которое заложило основу глобального единства в сфере измерений, передает BAQ.KZ. Именно эта международная договорённость позволила более чем ста странам - от США до Японии - говорить на одном языке, когда речь заходит о точности, справедливой торговле и технологическом развитии.

Для Казахстана метрология - это не просто наука, а стратегическая опора, обеспечивающая честность и безопасность в повседневной жизни. Первое учреждение, отвечавшее за проверку измерительных приборов, появилось в стране ещё в 1923 году в Семипалатинске. Сегодня же Казахстан располагает мощной Национальной эталонной базой, включающей 104 единицы эталонов, из которых 50 - государственные, а 54 - рабочие. Эти эталоны охватывают практически все измеряемые параметры - от массы и длины до электрических и физико-химических характеристик.

Современная метрология присутствует в жизни каждого человека: мы сталкиваемся с ней при покупке товаров, прохождении медицинского обследования, использовании коммунальных услуг или оценке строительных проектов. Даже малейшие погрешности в работе приборов могут обернуться серьёзными последствиями - будь то финансовые потери, ошибочные диагнозы или угроза безопасности. Именно поэтому в Казахстане функционируют более 340 поверочных лабораторий и свыше 70 калибровочных центров, обеспечивающих высокую точность технологических процессов в различных отраслях.

Метрология - это также гарантия международного доверия. Как отмечает председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Жанна Есенбекова, развитая эталонная база страны способствует устранению технических барьеров в торговле и свободному обращению продукции на глобальных рынках. Надёжность результатов измерений становится ключом к честному ценообразованию, добросовестной конкуренции и стабильному экономическому росту.

Юбилей Метрической конвенции Казахстан встречает на лидирующих позициях в регионе. Сегодня страна занимает первое место в Центральной Азии по числу зарегистрированных в Международном бюро мер и весов возможностей калибровки и измерений - так называемых CMC. На данный момент Казахстан подтвердил 119 таких возможностей в областях, охватывающих электричество, геометрию, массу, твердость и другие направления. Эти записи - не просто формальности, а признание международным сообществом способности страны проводить точные и воспроизводимые измерения.

Метрология Казахстана активно интегрирована в мировое профессиональное сообщество. Страна подписала более 70 соглашений с ведущими зарубежными организациями, включая ASTM, API, DIN, AFNOR и национальные институты метрологии. Такая кооперация позволяет обмениваться знаниями, применять передовой опыт и укреплять научно-технический потенциал республики.