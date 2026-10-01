Казахстан поднялся сразу на восемь позиций в Global Innovation Index 2026 и занял 73-е место среди 139 экономик. Год назад страна была 81-й. Это лучший результат Казахстана за последнее десятилетие, следует из отчета Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В группе стран Центральной и Южной Азии Казахстан занял второе место среди 11 экономик. Среди 35 государств с доходом выше среднего страна расположилась на 17-й строчке. ВОИС указывает, что с учетом статистической погрешности позиция Казахстана находится в диапазоне с 71-го по 76-е место.

Сам рывок выглядит особенно заметно на фоне последних лет. В 2020 году Казахстан занимал 77-е место, в 2021-м опустился на 79-е, в 2022-м на 83-е. Затем последовал подъем до 78-й позиции в 2024 году, после чего в 2025-м страна вновь оказалась на 81-м месте. Теперь Казахстан поднялся на 73-е.

Где Казахстан уже в первой десятке

Один из самых сильных результатов страны связан с полезными моделями. По этому показателю Казахстан занимает 7-е место среди участников рейтинга.

Еще выше среднего выглядят государственные онлайн-сервисы. Здесь Казахстан оказался на 10-й позиции. По росту производительности труда страна занимает 20-е место, по выпуску национальных полнометражных фильмов на душу населения 24-е, по высокотехнологичному экспорту 27-е.

Среди семи крупных направлений рейтинга лучше всего Казахстан выглядит по инфраструктуре, 65-е место. Человеческий капитал и исследования находятся на 67-й позиции, знания и технологические результаты на 69-й.

Слабее выглядят развитость бизнеса, 84-е место, и развитость рынка, 89-е.

Есть и цифры, которые показывают, что за отдельными позициями стоит реальный рост. Высокотехнологичный экспорт Казахстана в 2024 году достиг 7,23 млрд долларов и вырос почти на 40% за год. Количество патентов увеличилось на 17,2% и достигло 933. Число загрузок мобильных приложений казахстанского происхождения в 2025 году составило 283,25 млн, рост за год достиг 19,2%.

Научных публикаций за последний доступный период стало больше на 29,9%. Инвестиции в исследования и разработки выросли на 16,8%. При этом число международных патентных заявок сократилось на 26,7%.

73-е место не означает, что проблем больше нет

Отчет ВОИС дает Казахстану и довольно жесткую оценку. Относительно уровня ВВП на душу населения страна показывает результат ниже того, который можно было бы ожидать при таком уровне экономического развития.

ВОИС отдельно указывает, что Казахстан получает меньше результатов от вложений в исследования и другие связанные направления, чем мог бы при текущем объеме ресурсов.

Список слабых показателей выглядит контрастно на фоне общего подъема.

По расходам на программное обеспечение Казахстан занимает 137-е место. По доле низкоуглеродной энергии страна находится на 113-й позиции, по количеству научно-технических статей относительно размера экономики тоже на 113-й.

Сотрудничество университетов и бизнеса в исследованиях находится на 108-м месте. Расходы на исследования и разработки относительно ВВП занимают 94-ю позицию. Такой же результат у Казахстана по количеству сделок с привлеченным венчурным капиталом относительно размера экономики.

Расходы на исследования и разработки в Казахстане составляют около 0,16% ВВП. Для сравнения внутри самого рейтинга этот показатель остается одной из заметных слабых сторон страны.

Еще одна деталь отчета выглядит показательно. Казахстан пока не представлен среди ста крупнейших технологических кластеров, которые выделяет Global Innovation Index. ВОИС не фиксирует в стране и компаний-«единорогов» в 2026 году.

Университеты, онлайн-сервисы и экспорт тянут вверх

В отдельных сферах Казахстан заметно опережает средние показатели своей группы стран.

По качеству государственных онлайн-сервисов страна находится на 10-м месте, по рейтингу трех ведущих университетов на 35-м.

В отчете среди ведущих казахстанских вузов указаны Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Satbayev University.

ВОИС относит к сильным сторонам Казахстана инфраструктуру, человеческий капитал, образование, технологические результаты и ряд показателей экспорта.

При этом следующий рывок в рейтинге во многом будет зависеть уже не от количества отдельных сильных показателей, а от того, удастся ли подтянуть слабые места, инвестиции в исследования, венчурное финансирование, связи университетов с бизнесом, научные публикации и расходы на программное обеспечение.