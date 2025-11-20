Казахстан вышел в лидеры среди стран СНГ по доле граждан с высшим образованием, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Такие данные представил Статкомитет СНГ, который сравнил результаты переписей населения, проведённых в государствах содружества в период с 2019 по 2024 годы. По информации источника, 276 из 1 тысячи казахстанцев в возрасте от 15 лет имеют диплом вуза, что делает страну абсолютным лидером в этом показателе.

На втором месте оказалась Россия с 267 выпускниками на тысячу человек, за ней следует Беларусь с показателем 266. Самые низкие уровни зафиксированы в Таджикистане и Туркменистане — всего 72 и 81 человек соответственно. При этом Казахстан демонстрирует наилучшие показатели в возрастной группе от 40 до 49 лет: диплом о высшем образовании имеют 356 граждан из 1 тысячи. В других возрастных категориях уверенно лидируют Россия и Беларусь.

Исследование также позволило оценить распространённость среднего специального образования. Лидером здесь стала Беларусь, где 306 человек из 1 тысячи имеют диплом колледжа или техникума. Казахстан в этой категории показывает результат в 280 человек. В числе отстающих оказываются Таджикистан и Армения, где доля профессионального образования значительно ниже.

В ряде стран всё ещё преобладает только общее среднее образование. В Туркменистане его имеют 737 человек из 1 тысячи, тогда как в Таджикистане — 601. Эти показатели говорят о слабом охвате профессиональной подготовкой и техническими специальностями.

Данные по численности выпускников вузов также показывают существенные различия между странами. В прошлом году в Таджикистане при населении почти 11 миллионов высшее образование получили всего 45,7 тысячи человек. В Беларуси, несмотря на меньшее население, выпускников оказалось больше — 53,7 тысячи. В целом по СНГ в 2024 году вузы выпустили 1,4 миллиона специалистов, что на 10 процентов меньше показателей 2021 года. Лидером остаётся Россия с 827,6 тысячи выпускников. Казахстан занял третье место с результатом 147,4 тысячи молодых специалистов.

Колледжи и профессиональные лицеи в странах СНГ в последние годы показывают рост выпуска. В 2024 году их окончили около 1,1 миллиона человек, причём почти 70 процентов — в России. Казахстан вновь занял второе место, выпустив 158,7 тысячи студентов среднего профессионального образования.

Если говорить о качестве образования, то здесь лидирует Россия, которая в 2025 году заняла 36-е место в мировом рейтинге образовательных систем по версии Worldostats с индексом 0,85. Казахстан находится на 49-й позиции с показателем 0,82. Низшие позиции среди стран СНГ занимают Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, который замыкает рейтинг с индексом 0,68.

Представленные данные подтверждают: Казахстан укрепляет свои позиции в сфере высшего образования и продолжает увеличивать долю квалифицированных специалистов, несмотря на различия в структуре и качестве образования по СНГ.