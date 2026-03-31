Страны Центральной Азии демонстрируют разный уровень долговой зависимости от Китая. Наибольшая доля зафиксирована у Кыргызстана, тогда как Казахстан занимает последнюю позицию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно опубликованной статистике на канале Геостатистика, наиболее высокая долговая зависимость от Китая среди стран региона наблюдается у Кыргызстана – 30,5%.

На втором месте находится Таджикистан с показателем 16,1%, далее следует Туркменистан – 13,4%.

Узбекистан демонстрирует более умеренный уровень зависимости – 7,5%.

Минимальный показатель зафиксирован у Казахстана – 3,6%, что существенно ниже, чем у соседних стран.

Чем выше этот показатель, тем сильнее нагрузка на экономику и тем меньше у государства пространства для свободного маневра. Это означает, что страны с высокой долей китайских займов в структуре долга в большей степени зависят от внешнего кредитора.

Казахстан на этом фоне выглядит максимально диверсифицированным. Доля китайского долга заметно ниже среднего по региону — значит, есть больше пространства для манёвра и меньше политических рисков. Кроме этого, стоит отметить и диверсификацию по проектам — у китайского капитала нет концентрации в стратегических областях экономики в Казахстане, сообщает ©FINANCEkaz.