Казахстан показал самый низкий уровень зависимости от Китая в Центральной Азии
Диверсификация долга позволяет Казахстану сохранять экономическую самостоятельность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Страны Центральной Азии демонстрируют разный уровень долговой зависимости от Китая. Наибольшая доля зафиксирована у Кыргызстана, тогда как Казахстан занимает последнюю позицию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Согласно опубликованной статистике на канале Геостатистика, наиболее высокая долговая зависимость от Китая среди стран региона наблюдается у Кыргызстана – 30,5%.
На втором месте находится Таджикистан с показателем 16,1%, далее следует Туркменистан – 13,4%.
Узбекистан демонстрирует более умеренный уровень зависимости – 7,5%.
Минимальный показатель зафиксирован у Казахстана – 3,6%, что существенно ниже, чем у соседних стран.
Чем выше этот показатель, тем сильнее нагрузка на экономику и тем меньше у государства пространства для свободного маневра. Это означает, что страны с высокой долей китайских займов в структуре долга в большей степени зависят от внешнего кредитора.
Казахстан на этом фоне выглядит максимально диверсифицированным. Доля китайского долга заметно ниже среднего по региону — значит, есть больше пространства для манёвра и меньше политических рисков. Кроме этого, стоит отметить и диверсификацию по проектам — у китайского капитала нет концентрации в стратегических областях экономики в Казахстане, сообщает ©FINANCEkaz.
Самое читаемое
- В Алматы задержан блогер Адилетхан Молдахан
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
- Новые военные городки строят в Алматы и Туркестане
- В Казахстане насчитали более 2 млн самозанятых. 168 тысяч из них – без нормального дохода