С января 2026 года Министерство здравоохранения РК обеспечило полный переход на электронную отчетность по вакцинации населения и движению вакцин в Модуле "Вакцинация" информационной системы МЗ РК, передает BAQ.KZ.

Система автоматизирует учет и контроль процессов иммунизации, полностью заменив бумажную отчетность. В Модуле фиксируются факты вакцинации, ведется мониторинг охвата населения профилактическими прививками и контроль движения вакцин.

С помощью платформы в реальном времени анализируется соблюдение Национального календаря профилактических прививок, включая своевременность вакцинации, фиксируются причины непривитости, а также отслеживается проведение дополнительных массовых иммунизаций с разбивкой по регионам и возрастным группам.

Отдельный функционал предназначен для анализа отказов от вакцинации и оценки их распределения по медицинским организациям.

Переход на цифровой формат учета исключает повторное внесение данных и повышает достоверность информации, что обеспечивает сопоставимость показателей и оперативное принятие управленческих решений.

Внедрение Модуля "Вакцинация" направлено на повышение управляемости программ иммунизации, более точное планирование потребности в вакцинах и своевременное реагирование на снижение охвата прививками. Развитие системы осуществляется в рамках цифровизации здравоохранения и направлено на формирование единого массива достоверных данных в сфере иммунизации.