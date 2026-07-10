Казахстан получил 27 лет на развитие терминала в крупнейшем порту Ирана

Казахстан и Иран подписали соглашение о строительстве казахстанского транспортно-логистического терминала в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, передает BAQ.KZ.

Торжественная церемония подписания BOT-соглашения (Build-Operate-Transfer – строительство, эксплуатация и передача) состоялась в Организации портов и морского судоходства Исламской Республики Иран.

От казахстанской стороны документ подписал генеральный директор Корпоративного фонда QazExportPromotion при АО «Центр развития торговой политики QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК Аман Малгаждаров. Со стороны Ирана подпись поставил руководитель Организации портов и морского судоходства провинции Хормозгон, начальник свободной экономической зоны «Порт Шахид-Раджаи» Хоссейн Аббас Нежад.

Соглашение заключено сроком на 27 лет. Из них два года предусмотрены на строительство объекта, а последующие 25 лет – на его эксплуатацию. Начать коммерческую работу терминал планируется уже на третьем году реализации проекта.

Ожидается, что новый терминал станет важным элементом развития транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Проект позволит укрепить потенциал международного транспортного коридора «Север – Юг», повысить устойчивость логистических маршрутов и создать дополнительные возможности для экспорта казахстанской продукции.

Благодаря терминалу отечественные товары смогут эффективнее выходить на рынки стран Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки.

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