Казахстан получил квоту на 4 300 паломников для совершения хаджа

Казахстану выделили 4 300 мест для совершения хаджа в предстоящем сезоне. Соответствующее соглашение подписали председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.

Документ предусматривает координацию паломничества между двумя странами, повышение качества обслуживания казахстанских паломников, а также соблюдение требований безопасности и медицинских норм.

Кроме того, соглашением закреплены обязательства сторон по организации проживания, транспортировки и предоставлению необходимых услуг паломникам.