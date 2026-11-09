Казахстан получил квоту на 4 300 паломников для совершения хаджа
9 Ноября 2026, 17:08
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9 Ноября 2026, 17:089 Ноября 2026, 17:08
129Фото: ДУМК
Казахстану выделили 4 300 мест для совершения хаджа в предстоящем сезоне. Соответствующее соглашение подписали председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.
Документ предусматривает координацию паломничества между двумя странами, повышение качества обслуживания казахстанских паломников, а также соблюдение требований безопасности и медицинских норм.
Кроме того, соглашением закреплены обязательства сторон по организации проживания, транспортировки и предоставлению необходимых услуг паломникам.
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