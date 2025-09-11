На ежегодной конференции Coursera министр науки и высшего образования Саясат Нурбек был удостоен награды Learning Hero Award, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства. Эта премия вручается личностям и организациям, которые становятся "агентами перемен", внедряя цифровые инструменты для обучения в масштабах стран и отраслей.

По словам организаторов, награда отмечает смелость, стратегическое мышление и лидерство в трансформации образования через глобальные онлайн-платформы. Казахстан в последние годы реализует одну из крупнейших в мире программ цифровизации образования. Студенты страны получили около 350 тысяч сертификатов Coursera, десятки курсов переведены на казахский язык, а университеты интегрировали онлайн-обучение в свои академические программы.

Эти шаги позволили сделать цифровые ресурсы доступными для всех вузов и закрепили за Казахстаном репутацию государства, последовательно модернизирующего систему образования в соответствии с мировыми тенденциями.