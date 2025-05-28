Казахстан получит 200 млн евро на агроэкспорт в Европу
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Казахстан и Италия начали переговоры о создании совместного инвестиционного фонда в агропромышленном комплексе (АПК). Планируется запуск экспортного агрокластера в Туркестанской области, объем инвестиций — 200 миллионов евро, передает BAQ.KZ.
Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провёл переговоры с основателем итальянской TRAMITE GROUP, полномочным представителем Торгово-промышленной палаты Казахстан–Италия Джанантонио Траметом. Встреча была посвящена обсуждению создания казахстанско-итальянского инвестиционного фонда в сфере АПК.
Фото: t.me/KZgovernment.
Цель инициативы — построение интегрированной логистической и инвестиционной платформы, которая обеспечит стабильный экспорт казахстанской сельхозпродукции в Европу, СНГ, Китай, страны Персидского залива и США. В перечень продукции входят зерновые, мясо, растительные масла, молочные изделия, сухофрукты, овощи и фруктовые пюре.
Ключевым направлением сотрудничества стал кластерный проект "Экспортный агропромышленный кластер Шардара", который реализует ТОО "AGRIQA Азия" в Туркестанской области. До 2028 года в проект будет инвестировано 200 миллионов евро. Планируется строительство:
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тепличного комплекса на 22 га,
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завода по переработке томатов,
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плодокомбината,
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предприятия по производству гранулированной люцерны,
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агродивизиона с капельным орошением на площади 8000 гектаров.
Для укрепления партнёрства Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции РК оперативно организовать торгово-экономическую миссию, в которую войдут казахстанские и итальянские производители. Миссия призвана ускорить реализацию совместных проектов и создать условия для расширения экспорта казахстанской продукции на глобальные рынки.
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