Из Шымкента откроют прямые рейсы в Сингапур

С 20 октября из Шымкента откроют рейсы в Сингапур. Летать будут дважды в неделю, передает BAQ.KZ.

Выполнять их будет авиакомпания SCAT.

В ведомстве отмечают, что работа по расширению географии авиасообщения и увеличению числа рейсов по действующим направлениям ведется на постоянной основе.

Особенность маршрута в том, что самолет пойдет транзитом через территорию Китая, а перевозчик воспользуется правом пятой степени свободы воздуха.

На практике это значит, что пассажиры смогут долететь до китайского города Санья, а оттуда продолжить путь в Сингапур. Перевозить пассажиров разрешено не только между Казахстаном и Сингапуром, но и между Китаем и Сингапуром.

В министерстве считают, что новый рейс поможет развитию туризма, инвестиционных и деловых связей между странами, а также укрепит позиции Казахстана как транзитного хаба в Центральной Азии.