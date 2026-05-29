Казахстан ожидает около 250 млн долларов от транзита российской нефти в Китай — Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что увеличение транспортировки российской нефти в Китай через территорию Казахстана принесет стране дополнительный доход, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Вчера было подписано соглашение о дополнительной транспортировке 2,5 млн тонн российской нефти в Китай. Это соглашение будет способствовать укреплению нашего транзитного потенциала. Кроме того, оно принесет дополнительный доход: в ближайшие 10 лет мы ожидаем поступления около 250 млн долларов», — сказал Аккенженов.

Глава Минэнерго отметил, что договоренность позволит увеличить поставки и усилить роль Казахстана как транзитной страны. Министр также подчеркнул важность энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС.

«В сфере энергетики это очень важно. Мы имеем историческую связь с нашими соседями. В 2023 году было подписано соглашение с Российской Федерацией и в целом с членами ЕАЭС по работе параллельной энергосистемы», — отметил он.

По словам Аккенженова, в часы пик в Казахстане образуется определенный дефицит электроэнергии, который страна покрывает за счет поставок из России.

«Мы не скрываем, что в часы пик в нашей стране образуется определенный дефицит. Мы покупаем этот объем у Российской Федерации, и это дает нам возможность балансировать нашу систему на необходимом уровне», — заявил министр.

Он добавил, что Казахстан как ресурсная страна заинтересован в развитии поставок нефти и нефтепродуктов с учетом национальных интересов и логистической выгоды.

Напомним, по итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина в Астане подписан ряд двусторонних документов, охватывающих энергетику, транспорт, образование, финансы и цифровизацию