Казахстан и Россия подписали пакет соглашений по АЭС, транспорту и образованию
Среди ключевых документов – соглашения по строительству АЭС, валютному свопу тенге и рубля, цифровизации транспорта и созданию школы «Казахстан — Сириус».
По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина в Астане подписан ряд двусторонних документов, охватывающих энергетику, транспорт, образование, финансы и цифровизацию, передает корреспондент BAQ.KZ.
Одним из ключевых документов стало совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России.
Стороны также подписали соглашение о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Казахстана. Кроме того, одобрено отдельное соглашение о предоставлении Казахстану российского государственного экспортного кредита для финансирования проекта АЭС.
В рамках гуманитарного и образовательного сотрудничества подписано соглашение о создании в Казахстане международной школы "Казахстан – Сириус" и центра по работе с талантливыми детьми и молодежью.
Отдельный блок документов касается экономики и финансового взаимодействия. Национальный банк Казахстана и Центральный банк России подписали соглашение о валютном свопе тенге и рубля, а также меморандум о сотрудничестве.
Также подписаны документы о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, развитии цифровизации на транспорте и цифровых железнодорожных грузоперевозок между КТЖ и РЖД.
Помимо этого, Казахстан и Россия договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере здравоохранения, противодействия отмыванию доходов и подготовки специалистов в области высшего образования.
Ранее сообщалось, что в Астане в рамках государственного визита Президента России Владимира Путина состоялась церемония закладки капсулы будущего образовательного комплекса "Казахстан – Сириус". В мероприятии принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Проект станет одним из крупнейших совместных образовательных инициатив Казахстана и России. В него войдут международная школа, детский сад и молодежный научно-технологический парк для поддержки талантливых детей и молодежи.
