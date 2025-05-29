На полях Международного форума Астана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнёра в регионе и стремится укреплять атмосферу доверия и сотрудничества. Он отметил заинтересованность Казахстана в создании устойчивой и безопасной среды в Афганистане, которая позволит реализовать экономический потенциал страны на благо всего региона.

Для восстановления двусторонних контактов казахстанская правительственная делегация уже дважды посетила Кабул.

В свою очередь, Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за оказание гуманитарной помощи и последовательное продвижение афганской повестки в международных организациях. Он выразил надежду на реализацию совместных проектов, которые поспособствуют созданию рабочих мест в Афганистане.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и логистического взаимодействия, сотрудничество в аграрной сфере, геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании выразили готовность участвовать в инфраструктурных проектах на территории Афганистана.

В числе таких проектов – строительство железной дороги Тургунди – Герат. Также рассматриваются возможности увеличения экспорта казахстанской сельхозпродукции и товаров химической промышленности.