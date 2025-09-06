Казахстан посетит Президент Республики Конго
Сегодня, 12:27
По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, передаёт BAQ.KZ.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
