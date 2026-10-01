Казахстан поставит в Беларусь 790 единиц коммерческой техники: сумма контракта составит не менее $30 млн

Казахстан поставит в Беларусь 790 единиц коммерческой техники в 2027 и 2028 годах. Общая стоимость поставок составит не менее 30 млн долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Договоренность проработана на заседании Казахстанско-Белорусского делового совета в рамках форума «Иннопром. Беларусь». С казахстанской стороны в ней участвует компания Hyundai Trans Auto.

По данным министерства, подтвержденный экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на белорусском рынке достигает 4,5 тыс. единиц техники в год.

Соглашения заключены при содействии Министерства торговли и интеграции и центра развития торговой политики QazTrade.

Еще одно соглашение направлено на расширение поставок казахстанской продукции в Беларусь. Этим занимается торговый дом Казахстана, который открылся в Минске в январе 2026 года. Он помогает выводить казахстанские товары на белорусский рынок и сопровождает экспортные проекты.

При торговом доме сформирован пул из восьми отечественных производителей. Они могут поставлять до 20 грузовиков продукции в год на сумму до 300 тыс. долларов.

В министерстве сообщили, что с крупнейшей торговой сетью Беларуси прорабатываются поставки продуктов питания. Речь идет о растительном масле, молочной продукции, напитках, минеральной воде, муке, крупах и мясных консервах.

Сотрудничество налажено и в железнодорожном машиностроении. Казахстанские предприятия уже поставляют в Беларусь цельнокатаные железнодорожные колеса и ведут переговоры о поставках вагонов, рельсовых автобусов, комплектующих и другой продукции.

Еще два проекта предусматривают промышленную кооперацию с белорусскими партнерами и локализацию производства в Казахстане. В рамках первого прорабатывается выпуск специальной пожарной техники. Второй предполагает разработку лифта с последующим производством в Актобе.

Товарооборот двух стран по итогам 2025 года вырос на 30% и превысил 1,2 млрд долларов. За семь месяцев 2026 года взаимная торговля прибавила еще 20,5% и составила 723 млн долларов.

Экспорт из Казахстана за этот период составил 180,3 млн долларов, импорт 542,7 млн долларов. Поставки продукции АПК в Беларусь выросли на 34,9%, до 24,9 млн долларов.

Дополнительный экспортный потенциал казахстанских товаров на белорусском рынке министерство оценивает в 80,1 млн долларов. Совместные проекты стороны ведут в промышленности, машиностроении и АПК.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем стороны сделают ставку на конкретные контракты и наращивание поставок казахстанской продукции в Беларусь.