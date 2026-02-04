Казахстанская компания достигла соглашения о поставке 600 электроавтобусов в Пакистан. Договорённость была достигнута в ходе бизнес-форума "Казахстан – Пакистан", проходящего в Исламабаде, передает BAQ.KZ.

Первые поставки планируется начать в апреле 2026 года, общая стоимость контракта составляет 108 млн долларов США. В дальнейшем компания намерена увеличить экспорт в Пакистан до 2 000 автобусов к 2027–2028 годам.

Высокий спрос на казахстанские электробусы наблюдается не только в соседних странах — Узбекистане, Монголии и Пакистане, но и в странах Европы.

"Мы осуществляем полный производственный цикл автобусов. Для нас открывается крупный рынок в Пакистане. В рамках текущего соглашения поставим 600 автобусов для пассажирских перевозок, а в перспективе — 2 000 школьных автобусов", — отметил председатель совета директоров Мурат Адилханов.

Бизнес-форум проходит в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан, направленного на развитие экономического и промышленного сотрудничества.