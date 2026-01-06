Казахстан проведет подводный оптоволоконный кабель до Азербайджана
Казахстан усиливает транзитный потенциал и развивает высокотехнологичную цифровую инфраструктуру, включая международные оптоволоконные маршруты, центры обработки данных и производство отечественных спутников, передаёт BAQ.KZ.
Об этом на заседании Правительства заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
По его словам, стратегическое географическое положение страны между Европой и Азией позволяет Казахстану играть ключевую роль в транзите международного интернет-трафика.
"Казахстан занимает стратегическое положение между Европой и Азией и играет важную роль в транзите международного интернет-трафика. В целях повышения транзитного потенциала начата реализация проекта по строительству оптического кабеля по дну Каспийского моря до Республики Азербайджан", — сообщил министр.
Он уточнил, что завершить реализацию проекта планируется до конца текущего года.
Говоря о развитии цифровой инфраструктуры внутри страны, Жаслан Мадиев отметил активное строительство центров обработки данных мирового уровня, обладающих высоким уровнем отказоустойчивости.
"В Казахстане ведётся активное строительство центров обработки данных мирового уровня. В их числе - центр обработки данных для государственных органов, запущенный Министерством искусственного интеллекта. С учётом его высокой надёжности в текущем году центральным государственным органам необходимо обеспечить миграцию своих информационных систем в новый центр обработки данных", — заявил он.
Отдельное внимание министр уделил развитию космической отрасли и высокотехнологичного производства.
"Министерству искусственного интеллекта принадлежит комплекс по производству отечественных спутников. Мы начали активную работу по загрузке мощностей этого предприятия. В ближайшие годы на нём будут произведены не менее 5–6 спутников дистанционного зондирования Земли", — сообщил Жаслан Мадиев.
Он подчеркнул, что часть продукции будет направлена на экспорт.
"В том числе предусмотрен экспорт на сумму 75 млн долларов. Это впервые в истории Казахстана и, по сути, самый технологичный экспорт страны", — отметил министр
