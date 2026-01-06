Казахстан усиливает транзитный потенциал и развивает высокотехнологичную цифровую инфраструктуру, включая международные оптоволоконные маршруты, центры обработки данных и производство отечественных спутников, передаёт BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, стратегическое географическое положение страны между Европой и Азией позволяет Казахстану играть ключевую роль в транзите международного интернет-трафика.

"Казахстан занимает стратегическое положение между Европой и Азией и играет важную роль в транзите международного интернет-трафика. В целях повышения транзитного потенциала начата реализация проекта по строительству оптического кабеля по дну Каспийского моря до Республики Азербайджан", — сообщил министр.

Он уточнил, что завершить реализацию проекта планируется до конца текущего года.

Говоря о развитии цифровой инфраструктуры внутри страны, Жаслан Мадиев отметил активное строительство центров обработки данных мирового уровня, обладающих высоким уровнем отказоустойчивости.

"В Казахстане ведётся активное строительство центров обработки данных мирового уровня. В их числе - центр обработки данных для государственных органов, запущенный Министерством искусственного интеллекта. С учётом его высокой надёжности в текущем году центральным государственным органам необходимо обеспечить миграцию своих информационных систем в новый центр обработки данных", — заявил он.

Отдельное внимание министр уделил развитию космической отрасли и высокотехнологичного производства.

"Министерству искусственного интеллекта принадлежит комплекс по производству отечественных спутников. Мы начали активную работу по загрузке мощностей этого предприятия. В ближайшие годы на нём будут произведены не менее 5–6 спутников дистанционного зондирования Земли", — сообщил Жаслан Мадиев.

Он подчеркнул, что часть продукции будет направлена на экспорт.