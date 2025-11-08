Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, компания Clearbrook Energy Solutions (CES) и казахстанская AG-Tech подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на создание завода по сборке и производству систем хранения электроэнергии (BESS) в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Подписание документа состоялось на полях бизнес-конференции C5+1 в Вашингтоне. Проект станет важным шагом в энергопереходе страны, укрепит энергетическую безопасность и создаст условия для интеграции возобновляемых источников энергии. Общий объем инвестиций оценивается в 350 миллионов долларов США.

Clearbrook предоставит технологии для систем хранения энергии и виртуальных электростанций, а AG-Tech займется локализацией производства и интеграцией цифровых решений в энергетическую инфраструктуру Казахстана.

"Этот проект имеет стратегическое значение для страны. Он позволит создать устойчивую и надежную энергосистему, необходимую для развития цифровой инфраструктуры и реализации национальных технологических проектов", — отметил Жаслан Мадиев, вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Марсия-Элизабета Кристиан Фавале, председатель Clearbrook в Центральной Азии подчеркнула, что Казахстан предпринимает решительные шаги для укрепления энергетической независимости и цифровой инфраструктуры. Clearbrook гордится возможностью партнерства с правительством Казахстана и AG-Tech для локализации передовых технологий хранения энергии, которые станут основой для цифровой экономики и перехода к чистой энергетике.