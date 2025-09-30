Казахстан потерял лидерство по зарплатам в ЕАЭС почти во всех отраслях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам первого полугодия 2025 года Казахстан уступил позиции по уровню средних заработных плат большинству стран Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствуют данные ЕАЭК, рассчитанные в долларах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Единственной сферой, где РК сохранила лидерство, стала горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Средняя зарплата в отрасли составила $1831, что всего на $18 выше, чем в России, оказавшейся второй.
Год назад ситуация была иной: Казахстан лидировал сразу в шести из 19 анализируемых сфер — добыче, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и складировании, услугах по проживанию и питанию, а также административной деятельности и смежных услугах.
Сейчас же в четырех из этих отраслей РК опустилась на второе место, а в строительстве — сразу на третье, уступив не только России, но и Беларуси.
Эксперты отмечают, что на показатели повлияла не только динамика курса, но и реальные темпы роста заработных плат: в секторах, где страна утратила лидерство, Казахстан оказался на последних позициях среди членов ЕАЭС. Более того, в строительстве средние зарплаты снизились даже в номинальном выражении.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге