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Казахстан потратил 16 млрд тенге на компенсацию пенсионных накоплений

21 Июля 2026, 23:55
АВТОР
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BAQ.KZ 21 Июля 2026, 23:55
21 Июля 2026, 23:55
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Фото: BAQ.KZ

В 2025 году из республиканского бюджета 16,1 млрд тенге направили на выплату государственной гарантии по сохранности пенсионных накоплений в ЕНПФ. Компенсацию получили 108,2 тысячи человек, следует из отчета Министерства труда и социальной защиты населения. По сравнению с 2024 годом расходы сократились почти на 40%. Тогда на эти цели было выделено 27 млрд тенге, а получателями стали 143,2 тысячи казахстанцев.

В целом расходы бюджета на пенсии и социальные пособия в 2025 году составили 5,86 трлн тенге. На выплату гарантии пришлось около 0,3% этой суммы — примерно столько же, сколько государство потратило на пособия на погребение. Гарантия выплачивается единовременно при выходе человека на пенсию, если его пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода оказались ниже суммы взносов с учетом инфляции.

В этом случае разницу компенсирует государство. При этом с 1 января 2027 года такая гарантия будет отменена. Согласно поправкам в Социальный кодекс, государство перестанет компенсировать разницу по обязательным пенсионным и профессиональным пенсионным взносам с учетом инфляции.

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