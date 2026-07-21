Казахстан потратил 16 млрд тенге на компенсацию пенсионных накоплений

В 2025 году из республиканского бюджета 16,1 млрд тенге направили на выплату государственной гарантии по сохранности пенсионных накоплений в ЕНПФ. Компенсацию получили 108,2 тысячи человек, следует из отчета Министерства труда и социальной защиты населения. По сравнению с 2024 годом расходы сократились почти на 40%. Тогда на эти цели было выделено 27 млрд тенге, а получателями стали 143,2 тысячи казахстанцев.

В целом расходы бюджета на пенсии и социальные пособия в 2025 году составили 5,86 трлн тенге. На выплату гарантии пришлось около 0,3% этой суммы — примерно столько же, сколько государство потратило на пособия на погребение. Гарантия выплачивается единовременно при выходе человека на пенсию, если его пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода оказались ниже суммы взносов с учетом инфляции.

В этом случае разницу компенсирует государство. При этом с 1 января 2027 года такая гарантия будет отменена. Согласно поправкам в Социальный кодекс, государство перестанет компенсировать разницу по обязательным пенсионным и профессиональным пенсионным взносам с учетом инфляции.