Казахстан поздравил Эфиопию с государственным праздником
Глава государства отметил потенциал сотрудничества с Эфиопией.
Сегодня, 09:02
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Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
92Фото: Акорда
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня страны, передаёт BAQ.KZ.
В своём послании Глава государства отметил значимость казахстанско-эфиопских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении. По словам Токаева, между двумя государствами существует большой потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал своему коллеге успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эфиопии – мира, стабильности и процветания.
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