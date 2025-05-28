Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня страны, передаёт BAQ.KZ.

В своём послании Глава государства отметил значимость казахстанско-эфиопских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении. По словам Токаева, между двумя государствами существует большой потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал своему коллеге успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эфиопии – мира, стабильности и процветания.