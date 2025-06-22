Немецкий город становится для первой ракетки Казахстана счастливым талисманом: второй год подряд Александр Бублик берёт здесь титул на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open, передает BAQ.KZ. На этот раз в финале Бублик уверенно переиграл одного из лидеров мирового тенниса - россиянина Даниила Медведева. Счёт 6:3, 7:6(7:4) говорит сам за себя: матч получился зрелищным и напряжённым, а казахстанец в ключевые моменты проявил хладнокровие и мастерство.

Год назад в Галле Бублик одолел в финале другого представителя России - Андрея Рублёва. И теперь история повторилась: тот же корт, та же решимость, и - снова титул. Эта победа стала первой для Бублика в сезоне 2025 года и уже пятой в его профессиональной карьере. Ранее он триумфовал в Монпелье (2022, 2024), Галле (2023) и Антверпене (2023). Новый успех подтверждает не только стабильность, но и зрелость казахстанского теннисиста, который всё громче заявляет о себе на мировой арене.