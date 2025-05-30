Казахстан предлагает Италии доступ к редкоземельным ресурсам в обмен на технологии и инвестиции
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В ходе первого саммита "Центральная Азия – Италия" Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан обладает крупными запасами редкоземельных металлов и выразил готовность к сотрудничеству с Италией по принципу "инвестиции и технологии — в обмен на стратегическое сырьё", передаёт BAQ.KZ.
Глаза государства отметил важность укрепления промышленной кооперации между Казахстаном и Италией, особенно в области редкоземельных металлов, где, по его словам, существует значительный потенциал.
"Наша страна обладает богатыми запасами редкоземельных металлов. Мы готовы к совместной работе с Италией в этой перспективной сфере. Казахстан инициировал создание регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать данные о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии. Мы предлагаем итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи", — отметил Токаев.
По его словам, энергетика остаётся одним из ключевых направлений стратегического партнёрства между Казахстаном и Италией.
"Казахстан входит в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европейский союз. В прошлом году в Италию было экспортировано более 30 миллионов тонн нефти — это на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. При необходимости мы готовы и дальше увеличивать объёмы поставок", — заявил он.
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