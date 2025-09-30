Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), прошедших в Минске, а также во встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передаёт BAQ.KZ.

В ходе коллективной встречи обсуждались вопросы развития взаимной торговли, углубления промышленного сотрудничества и реализации совместных инновационных проектов.

В заседании ЕМПС приняли участие премьер-министры Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Азербайджана, а также представители Армении, Ирана, Кубы, Евразийской экономической комиссии и СНГ.

В узком формате стороны рассмотрели исполнение решений январского заседания, а в расширенном обсудили развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС, транспортной инфраструктуры и цифровых проектов.

В своём выступлении Олжас Бектенов подчеркнул значительный потенциал кооперации в транзитно-транспортной и цифровой сферах, а также отметил важность агропромышленного комплекса как стратегической основы продовольственной безопасности. По его словам, распространение механизмов финансового содействия ЕАЭС на аграрную сферу ускорит внедрение технологий и повысит конкурентоспособность продукции.

Особое внимание Премьер-министр уделил цифровизации. Он рассказал о подготовке к открытию Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, который станет драйвером развития цифровой экономики и креативной индустрии в Казахстане.

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на развитие промышленной и агропромышленной кооперации, внедрение цифровых инструментов взаимодействия и расширение экспортных возможностей стран ЕАЭС.

Следующее заседание ЕМПС состоится в декабре 2025 года в Москве.