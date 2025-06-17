Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Китай" заявил, что в условиях глобальной нестабильности обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок становится стратегическим приоритетом для всех стран региона, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы", – отметил Президент.

По его словам, в 2024 году объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, что на 12 % больше, чем в прошлом году. При этом на долю Казахстана приходится 85 % всех сухопутных перевозок из Китая в Европу.

"Казахстан придает исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ региона", – подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что Казахстан является первым звеном мегапроекта "Один пояс – один путь" и выступает за его сопряжение с ключевыми международными транспортными коридорами: "Западный Китай – Западная Европа", Транскаспийский маршрут и "Север – Юг".

Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута, по словам Президента, в Казахстане реализуются системные меры: модернизация и цифровизация портов Каспийского моря, строительство грузовых терминалов и развитие судостроения.