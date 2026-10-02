Казахстан предложил Азербайджану расширить подготовку врачей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан предложил Азербайджану расширить подготовку медицинских специалистов и академические обмены. Сейчас в казахстанских медицинских вузах учится 31 гражданин Азербайджана.
Новые направления сотрудничества обсудили министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и ее азербайджанский коллега Теймур Мусаев на встрече в Бишкеке.
Речь шла о программах повышения квалификации врачей, обмене студентами и преподавателями, совместных исследованиях, цифровых технологиях и медицинском туризме.
Азербайджанских врачей пригласили перенимать опыт Казахстана
Казахстанская сторона предложила расширить программы подготовки азербайджанских специалистов. Сейчас граждане Азербайджана учатся в Казахстане по направлениям «Общая медицина», «Стоматология» и «Педиатрия».
Коллег из Азербайджана пригласили познакомиться с казахстанской моделью первичной медико-санитарной помощи. В частности, речь идет о демонстрационной площадке Всемирной организации здравоохранения в Алматинской области.
«Мы заинтересованы в практическом сотрудничестве, которое дает конкретный результат для систем здравоохранения наших стран: подготовке специалистов, обмене опытом, внедрении современных медицинских и цифровых технологий. Казахстан готов и дальше расширять это взаимодействие с Азербайджаном», - отметила Акмарал Альназарова.
Обсудили медицинский туризм и цифровые технологии
Еще одним направлением стал медицинский туризм. Казахстанская сторона рассказала о помощи иностранным пациентам в кардиохирургии, онкологии, трансплантологии, нейрохирургии, репродуктивной медицине, стоматологии и комплексной диагностике.
Министры обсудили совместные научные проекты, цифровые решения в здравоохранении и взаимодействие при чрезвычайных ситуациях.
Акмарал Альназарова пригласила азербайджанскую сторону принять участие в мероприятии Казахстана о влиянии изменения климата на здоровье. В центре внимания будут беременные женщины, матери, новорожденные и дети.
Отдельно стороны обсудили сотрудничество Казахстана и Азербайджана на международных площадках в сфере здравоохранения.
Встреча прошла в Бишкеке в рамках международных мероприятий по вопросам здравоохранения.
Самое читаемое
- Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц
- Путинцева гарантировала Казахстану медаль Азиады в теннисе
- Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду
- Танкеры возвращаются в Ормузский пролив: судоходство восстановилось до 80%
- Депутат Курултая предложил следить за военными на учениях с помощью дронов