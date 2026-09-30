«Немецкое качество» хотят внедрить в казахстанское производство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал баварские компании расширять технологическое сотрудничество с Казахстаном. Об этом он заявил на казахстанско-баварском технологическом форуме в Мюнхене. Глава государства отметил присутствие в Казахстане крупных баварских компаний, включая Siemens, Siemens Energy, Knauf и Horsch. По его словам, следующий этап сотрудничества должен быть связан с передовыми технологиями, высокотехнологичным производством и выходом на новые рынки.

Наши амбиции можно выразить простой формулой: “Произведено в Казахстане с использованием баварских технологий и с немецким качеством”, — заявил Токаев.

Одним из ключевых направлений он назвал развитие промышленного производства. Казахстан наращивает мощности в машиностроении, металлургии, электротехнической промышленности и выпуске промышленных компонентов. Отдельно президент отметил перспективы автоматизации, роботизации и цифрового управления производством.

В качестве потенциальных партнеров он назвал Siemens и KUKA, а среди казахстанских предприятий — Qarmet. Еще одним направлением сотрудничества Токаев назвал поставки критически важных материалов. Казахстан готов стать долгосрочным поставщиком для Германии меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия.

Также глава государства рассказал представителям баварского бизнеса о мерах по улучшению условий для инвесторов, включая работу Инвестиционного штаба при Правительстве и МФЦА.