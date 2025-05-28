На инвестиционном форуме в Астане Министр промышленности строительства РК Ерсайын Нагаспаев призвал французский бизнес активнее участвовать в проектах по добыче и переработке стратегически важных ресурсов. Казахстан выразил готовность заключать оффтейк-контракты, предоставлять благоприятные условия для инвесторов и расширять линейку поставок ключевых минералов в рамках долгосрочного партнёрства, передаёт BAQ.KZ.

В рамках форума Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев призвал французские компании активнее инвестировать в добычу и переработку критически важных минералов. Казахстан готов к партнёрству с французскими компаниями в сфере недропользования. Правительство заявляет о готовности обеспечить прозрачную платформу и благоприятные условия участия для иностранных инвесторов.

"Казахстан уже поставляет 21 из 34 стратегически значимых материалов, определённых ЕС, и готов обеспечить оставшиеся. Мы открыты для заключения оффтейк-контрактов в обмен на устойчивые цепочки поставок", — отметил он.

Казахстан уже выстроил сотрудничество с рядом французских компаний. Так, Aubert & Duval закупает титановую губку и слитки для совместного предприятия "УКАД", одного из крупнейших ковочных производств Европы. ERAMET ведёт геологоразведочные работы на месторождениях лития и исследует залежи рутиловых и циркониевых песков. SAFRAN проявляет интерес к поставкам рения, а InfraVia Capital Partners рассматривает возможность инвестиций в инфраструктуру и технологии, связанные с критически важными минералами.

По словам Нагаспаева, республика готова заключать соглашения по новым продуктам — галлию (ERG), рению (Жезказганредмет), сульфату марганца (Taza Metal Technologies), сфероидированному графиту — и расширять линейку поставок для нужд французской промышленности. Также рассматривается совместная промежуточная переработка редких металлов и поставка компонентов для конечной сборки во Франции.

В свою очередь, французская делегация выразила признательность за организацию форума, отдельно отметив работу Kazakh Invest, а также Французско-Казахстанской торгово-промышленной палаты. Лоран Сен-Мартен подчеркнул, что Франция рассматривает Казахстан как приоритетного партнёра в Центральной Азии, а высокая деловая активность и масштаб повестки форума "демонстрируют уровень доверия и обоюдных стратегических интересов".

В завершение Ерсайын Нагаспаев подчеркнул:

"Казахстан готов быть надёжным партнёром для Франции в ключевых отраслях и предлагает взаимодействие, построенное на доверии, устойчивости и технологическом развитии. Мы открыты к заключению соглашений, которые обеспечат долгосрочную устойчивость и стабильность поставок".

Отметим, в рамках бизнес-форума Казахстан и Франция подписали 15 соглашений и меморандумов, охватывающих сотрудничество в сферах энергетики, туризма, здравоохранения и водных ресурсов. Эти документы стали результатом активных переговоров и подтверждением взаимной заинтересованности в расширении экономического партнёрства.