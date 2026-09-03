Казахстан предложил Лаосу использовать транспортные коридоры для выхода на рынки Европы

Касым-Жомарт Токаев и Президент Лаоса Тхонглун Сисулит провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Президент Казахстана отметил, что первый официальный визит лидера Лаоса в страну должен придать новый импульс двусторонним отношениям.

Особое внимание на переговорах уделили торговле. По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован в увеличении поставок своей продукции на рынок Лаоса.

«Видим значительный потенциал для расширения поставок на рынок Лаоса казахстанских товаров, прежде всего, продукции металлургической, пищевой, нефтехимической, сельскохозяйственной, химической промышленности, машиностроения и фармацевтики», – сказал Президент.

Лаосу предложили маршруты через Казахстан

Отдельной темой стало транспортно-логистическое сотрудничество. Токаев отметил, что Казахстан обеспечивает около 85% континентальных перевозок между Китаем и Европой и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Он предложил использовать транспортную инфраструктуру Казахстана для выхода товаров из Лаоса на рынки Центральной Азии и Европы.

«Видим возможность использовать наши транспортные коридоры для выхода лаосской продукции на рынки Центральной Азии и Европы. Казахстан заинтересован в расширении поставок своей продукции на рынки Юго-Восточной Азии через Лаос», – заявил Глава государства.

Президент также отметил железную дорогу Лаос – Китай, которая усилила транзитные возможности страны. Правительствам двух государств предложено подготовить соглашения в сфере транспорта и логистики.

Компании Лаоса пригласили в МФЦА

Касым-Жомарт Токаев также пригласил лаосский бизнес использовать возможности Международного финансового центра «Астана».

«МФЦА уже стал международной площадкой для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Он объединяет более 6 300 зарегистрированных компаний из более 90 стран мира. Через платформу МФЦА в Казахстан привлечено 27 млрд долларов инвестиций», – сообщил Президент.

По его словам, МФЦА может стать для компаний из Лаоса инструментом выхода не только на казахстанский рынок, но и в целом на Центральную Азию.

Стороны также обсудили сотрудничество в образовании, академические обмены, подготовку кадров, культуру и туризм.

Тхонглун Сисулит назвал свой визит важной вехой в отношениях двух стран. Он также напомнил, что сотни граждан Лаоса в разные годы получили образование в Казахстане, а многие из них сегодня работают на госслужбе, занимаются бизнесом и занимают руководящие должности.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление, подтвердив заинтересованность Казахстана и Лаоса в дальнейшем расширении сотрудничества.