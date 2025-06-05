На заседании Совета глав правительств СНГ Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов озвучил ряд инициатив, направленных на усиление экономической интеграции стран Содружества, в том числе в сфере электронной торговли, транспортной логистики и цифровых технологий, передает BAQ.KZ.

По словам главы кабмина, в прошлом году объём электронной торговли в Казахстане достиг $6,2 млрд, что подчёркивает потенциал этого направления в рамках всего СНГ. Для его полноценной реализации, отметил Бектенов, необходим комплексный подход: развитие инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование механизмов защиты прав потребителей и создание единых цифровых стандартов.

Особое внимание уделено вопросам транспортной интеграции. Казахстан представил ключевые инфраструктурные проекты, среди которых – расширение восточного маршрута "Север – Юг", развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора и строительство автомагистрали "Центр – Запад". Эти инициативы станут основой для реализации предложенной Президентом Казахстана Концепции сопряжения транспортных артерий стран СНГ.

Также акцентировано внимание на сотрудничестве в сфере передовых цифровых решений. В частности, Бектенов сообщил о создании в Казахстане международного центра искусственного интеллекта Alem AI, который будет способствовать внедрению ИИ в здравоохранение, образование, госуправление и промышленность. Кроме того, он призвал к активизации взаимодействия между государствами СНГ в области кибербезопасности и борьбы с транснациональным мошенничеством.

По итогам заседания были подписаны документы о сотрудничестве в развитии тяжёлого машиностроения, легкой промышленности, охране здоровья и гармонизации систем управления воздушным движением.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в сентябре 2025 года в Минске.