Казахстан предложил Оману создать зерновой хаб и резервный фонд
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Председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев предложил создать в Казахстане зерновой хаб и стратегический резервный фонд для Омана. Инициатива позволит диверсифицировать маршруты поставок зерна на Ближний Восток и укрепить продовольственную безопасность Султаната.
Предложение прозвучало на казахстанско-оманском деловом форуме в Астане, прошедшем в рамках государственного визита Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Казахстан 5–6 октября.
Асылхан Джувашев отметил, что Казахстан может стать надежным поставщиком продовольствия для Омана. В ресурсах Продкорпорации на постоянной основе имеется более 2 млн тонн зерна.
«Мы заинтересованы в развитии прямых экспортных поставок казахстанского зерна в Султанат Оман и готовы рассматривать возможность заключения долгосрочных контрактов объемом от 200 до 500 тыс. тонн в год», — сообщил глава Продкорпорации.
Он также отметил высокий потенциал поставок казахстанской пшеницы hi-pro с высоким содержанием белка и клейковины, а также других зерновых культур в зависимости от потребностей рынка.
По словам главы Продкорпорации, создание зернового хаба и резервного фонда позволит Оману формировать запасы непосредственно в стране-производителе, закупать зерно в наиболее благоприятные периоды и получать его по мере необходимости.
Развитие логистического сотрудничества также открывает для казахстанской агропродукции новые маршруты на рынки стран Персидского залива, Южной Азии и Восточной Африки.
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