Казахстан предложил помощь Палестине

Казахстан готов предоставить продовольственную помощь Палестине, участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры Газы и выделить образовательные гранты для палестинской молодежи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Джидде. Он подчеркнул, что палестинский конфликт необходимо урегулировать политико-дипломатическими методами.

По словам Исагалиева, устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен на основе формулы «два государства для двух народов». Казахстан подтвердил поддержку создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. На заседании участники обсудили ситуацию вокруг Палестины, гуманитарную обстановку на палестинских территориях и риски дальнейшего распространения нестабильности в регионе.

По итогам чрезвычайной сессии была принята резолюция по Палестине и избран новый генеральный секретарь ОИС.