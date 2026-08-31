Казахстан предложил помощь Палестине
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Казахстан готов предоставить продовольственную помощь Палестине, участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры Газы и выделить образовательные гранты для палестинской молодежи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев на чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Джидде. Он подчеркнул, что палестинский конфликт необходимо урегулировать политико-дипломатическими методами.
По словам Исагалиева, устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен на основе формулы «два государства для двух народов». Казахстан подтвердил поддержку создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. На заседании участники обсудили ситуацию вокруг Палестины, гуманитарную обстановку на палестинских территориях и риски дальнейшего распространения нестабильности в регионе.
По итогам чрезвычайной сессии была принята резолюция по Палестине и избран новый генеральный секретарь ОИС.
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