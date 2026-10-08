Казахстан предложил программу партнерства по ИИ для Центральной Азии
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Казахстан предложил разработать Программу центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
По словам Президента, такая программа могла бы объединить научные центры, университеты и технологические компании стран региона для обмена информацией и опытом.
«Казахстан последовательно выстраивает целостную экосистему искусственного интеллекта. Принят Закон «Об искусственном интеллекте», реализуется стратегия Digital Qazaqstan, запущены суперкомпьютерные кластеры, действует Международный центр Alem.ai. С учетом исключительной важности этой темы предлагаю рассмотреть возможность подготовки Программы центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту, чтобы все наши научные центры, университеты, технологические компании могли бы обмениваться информацией и опытом», - отметил Глава государства.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на безопасности нейросетей. Он отметил, что связанные с их применением риски уже стали предметом серьезного международного обсуждения.
Казахстан предложил странам Центральной Азии и Азербайджану разработать общую Декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта.
«На мой взгляд, следует приступить к совместной выработке подходов, обеспечивающих контроль над критически важными технологиями. С учетом этого Казахстан предложил разработать Декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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