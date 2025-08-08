В Алматы прошло IV заседание казахстанско-сербской Межправительственной комиссии, где стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Сопредседателями комиссии выступили вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и заместитель председателя Правительства Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич.

Серик Жумангарин отметил, что ключевыми направлениями партнерства являются торговля и транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, наука, биотехнологии, образование и культура.

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос в 1,5 раза и достиг $4 млн. Казахстан выразил заинтересованность в увеличении экспорта зерна, зернобобовых культур, растительных масел, а также рыбной, мясной и молочной продукции.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что Европейская комиссия одобрила экспорт казахстанской рыбной продукции в страны ЕС, включив 20 предприятий в реестр поставщиков. В феврале этого года Казахстан получил разрешение на экспорт меда в ЕС, и четыре крупных производителя готовы начать поставки. Кроме того, ведутся переговоры о расширении доступа на европейский рынок для продукции аквакультуры и конины.

Также стороны обсудили совместные инвестиционные проекты по переработке животноводческой и растениеводческой продукции, а также сотрудничество в научно-исследовательской сфере — подготовку специалистов, полевые испытания семян, создание гибридов и производство биопестицидов.

В рамках заседания Казахстан предложил построить многофункциональный гостиничный комплекс в Белграде для укрепления туристической инфраструктуры и деловых связей. Вице-министр туризма Ержан Еркинбаев предложил партнерство между Международным университетом туризма и гостеприимства в Туркестане и университетом Сингидунум в Белграде, что позволит развивать академическую мобильность и совместные научные проекты. Сербские туроператоры также приглашены на казахстанскую выставку "Туризм и путешествия" в апреле 2026 года.

Кроме того, стороны обсудили перспективы продления Транскаспийского международного транспортного маршрута в сторону Европы, включая Сербию, а также запуск прямого авиасообщения между Астаной и Белградом авиакомпанией SCAT. Планируется расширение маршрута на Марокко, Тунис, Барселону и Ларнаку.

Договорились о проведении в 2025 году торгово-экономической миссии в Сербию и первого казахстанско-сербского делового совета для развития инвестиционных и торговых связей.

По итогам заседания подписан протокол с достигнутыми договоренностями. Следующее заседание комиссии пройдет в 2026 году в Сербии.