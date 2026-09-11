Казахстан предложил соседним странам ускорить обмен данными о мошенниках

Генеральная прокуратура Казахстана предложила странам Организации экономического сотрудничества создать общую сеть для оперативного обмена данными об интернет-мошенниках. Инициатива прозвучала на заседании генеральных прокуроров в Туркестане, передает BAQ.KZ.

Заседание прошло под председательством Генерального прокурора Берика Асылова. Участвовали представители прокуратур Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Ирана, Турции и Пакистана, а также генеральный секретарь ОЭС и представитель Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Обсуждали, как противодействовать интернет-мошенничеству, цифровой и финансовой преступности через объединение ресурсов, информации и современных технологий.

Суть казахстанского предложения в том, чтобы отойти от формальных процедур международной правовой помощи, которые занимают месяцы. Вместо этого при Секретариате ОЭС предлагается создать сеть контактных лиц центральных органов. Она должна ускорить обмен информацией о преступниках, дать возможность быстро реагировать на подозрительные операции и при необходимости формировать совместные следственно-оперативные группы.

Что уже дало международное взаимодействие

Результаты такого подхода Казахстан показал на конкретных цифрах.

В 2025 и 2026 годах совместная отработка звонков с коллегами из Украины, Армении и Беларуси вывела на организованные преступные группы в этих странах. Пресечена деятельность 11 зарубежных колл-центров, задержаны 45 организаторов.

Что работает внутри страны

Казахстан представил свою многоуровневую систему защиты от интернет-мошенничества.

В нее входят биометрическая идентификация при оформлении онлайн-займов, период охлаждения, добровольный отказ от получения займов, антифрод-системы операторов связи и Национальный антифрод-центр.

Эти меры предотвратили выдачу более 700 мошеннических кредитов на сумму свыше 850 тысяч долларов. К ответственности привлечены более 600 дропперов, то есть людей, предоставлявших свои счета для чужих переводов. Суды удовлетворили иски о взыскании неосновательного обогащения на сумму более 12 млн долларов.

Отдельно работает Единая аналитическая платформа мониторинга интернет-мошенничества на базе Центра прогнозирования преступных угроз. Она сводит данные правовой статистики, банковского сектора, операторов связи, правоохранительных и государственных органов.

Искусственный интеллект в этой системе ищет общую цифровую и финансовую инфраструктуру преступников и прогнозирует новые схемы. Логика в том, чтобы перейти от расследования отдельных эпизодов к выявлению целых сетей.

Предложения Казахстана участники заседания поддержали. Стороны договорились продолжить обмен опытом в противодействии интернет-мошенничеству, цифровой криминалистике и применении искусственного интеллекта и аналитических технологий.