Казахстан предложил создать единый киберщит для стран ОТГ
На саммите в Туркестане Казахстан выступил с инициативой объединить усилия стран ОТГ в сфере кибербезопасности и создать общий механизм защиты цифровой инфраструктуры.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На неформальном саммите Организация тюркских государств в Туркестане Казахстан представил не только инфраструктурные проекты, но и масштабные инициативы в сфере кибербезопасности.
Этот вопрос становится одним из ключевых элементов цифровой стабильности региона на фоне стремительного развития технологий и роста киберугроз.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана продвигает идею создания единого "цифрового щита" для стран ОТГ.
Одним из первых шагов стало подписание меморандума о киберсотрудничестве между Казахстан и Турция.
Документ предусматривает:
- оперативный обмен данными о киберинцидентах,
- совместную защиту критической инфраструктуры,
- проведение киберучений,
- подготовку специалистов.
Инициатива создания Совета по кибербезопасности
Казахстан предлагает расширить этот формат на все пространство ОТГ.
В частности, инициировано создание Совета по кибербезопасности - единой платформы для координации профильных органов стран-участниц.
Предполагается, что новый механизм позволит:
- обмениваться информацией об угрозах в реальном времени,
- реагировать на уязвимости "нулевого дня",
- сближать регуляторные стандарты защиты данных.
Соответствующая концепция уже направлена партнерам на рассмотрение.
Инновации и безопасность
Развитие цифровых платформ в регионе идет параллельно с усилением защиты.
В числе таких проектов - Turkic Metaverse, который уже прошел тестирование на базе ведущих технопарков стран ОТГ.
"Без безопасности нет цифровой экономики"
Заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подчеркнул, что кибербезопасность становится основой для дальнейшего роста.
По его словам, в условиях глобальных угроз разрозненные меры защиты больше неэффективны.
"Построить сильную цифровую экономику невозможно без надежного фундамента безопасности. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта киберугрозы не знают границ, поэтому фрагментарная защита больше не работает. Наша инициатива по созданию Совета по кибербезопасности ОТГ - это переход от точечного взаимодействия к единому технологическому щиту", - отметил он.
Таким образом, Казахстан предлагает странам ОТГ перейти от отдельных соглашений к формированию единой защищенной цифровой экосистемы, которая обеспечит устойчивость инфраструктуры и безопасность данных граждан.
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- "Тюркский Евросоюз" и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае