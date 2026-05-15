Казахстан предложил создать единый киберщит для стран ОТГ

На неформальном саммите Организация тюркских государств в Туркестане Казахстан представил не только инфраструктурные проекты, но и масштабные инициативы в сфере кибербезопасности.

Этот вопрос становится одним из ключевых элементов цифровой стабильности региона на фоне стремительного развития технологий и роста киберугроз.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана продвигает идею создания единого "цифрового щита" для стран ОТГ.

Одним из первых шагов стало подписание меморандума о киберсотрудничестве между Казахстан и Турция.

Документ предусматривает:

оперативный обмен данными о киберинцидентах,

совместную защиту критической инфраструктуры,

проведение киберучений,

подготовку специалистов.

Инициатива создания Совета по кибербезопасности

Казахстан предлагает расширить этот формат на все пространство ОТГ.

В частности, инициировано создание Совета по кибербезопасности - единой платформы для координации профильных органов стран-участниц.

Предполагается, что новый механизм позволит:

обмениваться информацией об угрозах в реальном времени,

реагировать на уязвимости "нулевого дня",

сближать регуляторные стандарты защиты данных.

Соответствующая концепция уже направлена партнерам на рассмотрение.

Инновации и безопасность

Развитие цифровых платформ в регионе идет параллельно с усилением защиты.

В числе таких проектов - Turkic Metaverse, который уже прошел тестирование на базе ведущих технопарков стран ОТГ.

"Без безопасности нет цифровой экономики"

Заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подчеркнул, что кибербезопасность становится основой для дальнейшего роста.

По его словам, в условиях глобальных угроз разрозненные меры защиты больше неэффективны.

"Построить сильную цифровую экономику невозможно без надежного фундамента безопасности. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта киберугрозы не знают границ, поэтому фрагментарная защита больше не работает. Наша инициатива по созданию Совета по кибербезопасности ОТГ - это переход от точечного взаимодействия к единому технологическому щиту", - отметил он.

Таким образом, Казахстан предлагает странам ОТГ перейти от отдельных соглашений к формированию единой защищенной цифровой экосистемы, которая обеспечит устойчивость инфраструктуры и безопасность данных граждан.