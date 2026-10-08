Silk Way может стать основой регионального телеканала Центральной Азии
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Казахстан предложил создать региональный телеканал на базе Silk Way. Об этой инициативе Касым-Жомарт Токаев напомнил на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
Отдельная часть выступления Президента была посвящена безопасности региона. Глава государства заявил, что в условиях глобальной турбулентности первостепенной задачей остается сохранение мира и стабильности в Центральной Азии.
«Серьезную угрозу безопасности по-прежнему представляют терроризм, наркобизнес, торговля оружием и людьми, незаконная миграция, организованная преступность и мошенничество. Особую тревогу вызывает риск попадания цифровых технологий в руки злоумышленников, в частности, террористов и наркокартелей. Очевидно, что и наши методы противодействия должны идти в ногу со временем. Весомый вклад в укрепление сотрудничества в этой области вносят регулярные встречи секретарей безопасности государств Центральной Азии. Третья встреча прошла 23-24 апреля в Душанбе. Высоко оцениваем принятую в прошлом году в Ташкенте Концепцию региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков безопасности и мер их предупреждения. Важно обеспечить их неуклонную и всестороннюю реализацию», - заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на культурных и гуманитарных связях между странами региона. По его словам, их объединяет богатое историко-культурное наследие.
Президент отметил, что за последние годы активнее стали проходить выставки, кинофестивали, форумы и памятные мероприятия. Он предложил расширять молодежные обмены, сотрудничество между университетами и научными организациями, контакты представителей творческой интеллигенции.
«За последние годы значительно активизировались межкультурные контакты: проводятся выставки, кинофестивали, форумы, памятные мероприятия. Полагал бы необходимым придать этому процессу дополнительный импульс через молодежные обмены, межвузовское и научное сотрудничество, диалог творческой интеллигенции. Естественным продолжением углубления связей становится формирование общего информационного пространства. Как вам известно, Казахстан выступил с инициативой создания регионального телеканала на базе казахстанского телеканала Silk Way», - предложил Глава государства.
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