Silk Way может стать основой регионального телеканала Центральной Азии

Казахстан предложил создать региональный телеканал на базе Silk Way. Об этой инициативе Касым-Жомарт Токаев напомнил на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Отдельная часть выступления Президента была посвящена безопасности региона. Глава государства заявил, что в условиях глобальной турбулентности первостепенной задачей остается сохранение мира и стабильности в Центральной Азии.

«Серьезную угрозу безопасности по-прежнему представляют терроризм, наркобизнес, торговля оружием и людьми, незаконная миграция, организованная преступность и мошенничество. Особую тревогу вызывает риск попадания цифровых технологий в руки злоумышленников, в частности, террористов и наркокартелей. Очевидно, что и наши методы противодействия должны идти в ногу со временем. Весомый вклад в укрепление сотрудничества в этой области вносят регулярные встречи секретарей безопасности государств Центральной Азии. Третья встреча прошла 23-24 апреля в Душанбе. Высоко оцениваем принятую в прошлом году в Ташкенте Концепцию региональной безопасности и стабильности, а также Каталог рисков безопасности и мер их предупреждения. Важно обеспечить их неуклонную и всестороннюю реализацию», - заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на культурных и гуманитарных связях между странами региона. По его словам, их объединяет богатое историко-культурное наследие.

Президент отметил, что за последние годы активнее стали проходить выставки, кинофестивали, форумы и памятные мероприятия. Он предложил расширять молодежные обмены, сотрудничество между университетами и научными организациями, контакты представителей творческой интеллигенции.