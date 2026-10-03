В Бишкеке на шестой встрече министров здравоохранения Организации тюркских государств казахстанская сторона выступила с инициативой объединения ведущих медицинских университетов тюркских государств для совместной подготовки врачей, обмена специалистами и развития медицинской науки.

«Казахстан предложил создать Сетевой университет тюркских государств, который объединит ведущие медицинские вузы стран ОТГ. Предусматривается совместная разработка образовательных программ, в том числе в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и биоинформатики», – сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Для координации этой работы предложено учредить Координационный совет по медицинскому образованию при Секретариате ОТГ.

Отдельное внимание уделено академическому обмену. Казахстан выступил с предложением создать грантовую программу для молодых учёных, докторантов и врачей-резидентов, а также развивать совместные стажировки по востребованным медицинским специальностям.

В числе приоритетных направлений — детская кардиохирургия, трансплантология, нейрохирургия и онкогематология. Казахстанские национальные научные центры и университетские клиники готовы стать площадками для практической подготовки специалистов из стран ОТГ.

Особое место в сотрудничестве отводится развитию первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины. Казахстан предлагает организовать совместные образовательные программы, выездные школы и краткосрочные стажировки для врачей, работающих в сельских и приграничных районах.

Практическим примером продуктивного партнерства стали Дни казахстанской медицины, прошедшие в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

В рамках межстранового сотрудничества врачи проводили совместные операции, консультировали пациентов, обменивались опытом применения современных медицинских технологий.

Такое взаимодействие способствует укреплению профессиональных связей, повышению практического и научного потенциала специалистов в сфере здравоохранения, позволяет совместно внедрять лучшие практики оказания медпомощи.

Казахстан предложил сделать подобные программы регулярными и распространить практику совместных медицинских миссий на другие государства ОТГ.