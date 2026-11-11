Казахстан предложил США четыре преимущества для инвестиций в добычу редких металлов

Казахстан рассчитывает привлечь американские инвестиции в добычу и переработку критически важных минералов. На международном бизнес-саммите в Вашингтоне отечественные представители рассказали, почему страна может стать перспективным партнером для США. Один из аргументов подкрепили цифрами. За три года инвестиции в добычу металлических руд выросли на 62%.

О возможностях Казахстана на саммите B20 рассказал председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев.

В своем выступлении он представил четыре конкурентных преимущества страны, объединив их понятием Superfecta. Речь идет о богатой минеральной базе, развитой инфраструктуре, понятных правилах для инвесторов и квалифицированных специалистах.

По словам Шарлапаева, Казахстан располагает разнообразными запасами сырья, востребованного в энергетике и промышленности. Действующие железные дороги и энергетическая инфраструктура позволяют развивать горнодобывающие проекты, а отечественные инженерные школы готовят кадры для отрасли.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил изменить подходы к геологической разведке и развитию производства критически важных металлов.

«Конечная цель – интеграция Казахстана в глобальные цепочки производства. Экспортная политика страны должна быть направлена на достижение этой же цели», подчеркнул Глава государства.

Инвестиции в геологоразведку выросли в 2,5 раза

На саммите особое внимание уделили финансированию геологоразведки. От первых исследований месторождения до начала промышленной добычи могут пройти годы, а небольшим компаниям зачастую сложно привлечь средства на столь длительный период.

Шарлапаев привел данные, показывающие рост интереса инвесторов к казахстанским недрам.

«С 2022 по 2025 год капитальные вложения в добычу металлических руд в Казахстане выросли примерно на 62%, а общий объем инвестиций в геологоразведку увеличился в 2,5 раза и достиг 1 млрд долларов США», отметил он.

По информации «Атамекена», в Казахстане уже работают международные горнодобывающие компании Rio Tinto, Fortescue, Ivanhoe Mines, Arras Minerals, B2Gold и East Star Resources.

В палате предпринимателей считают, что присутствие крупных зарубежных игроков свидетельствует о доверии инвесторов к условиям работы в Казахстане.

Графит, марганец и редкоземельные металлы

Казахстан заинтересован в том, чтобы зарубежные компании участвовали не только в добыче сырья, но и в его переработке внутри страны.

Среди перспективных направлений Шарлапаев назвал проект «Сарытоган», ресурсы графита которого превышают 65 млн тонн.

Графит востребован в производстве аккумуляторов и другой промышленной продукции.

Еще один пример связан с компанией Taza Metal Technologies, занимающейся производством высокочистого сульфата марганца. Это соединение может применяться при изготовлении материалов для аккумуляторных батарей.

Отдельно участникам саммита представили проект «Акбулак». Казахстанская «Казгеология» совместно с Cove Kaz Capital Group ведет геологоразведку на участке, где выявлены редкоземельные элементы, включая неодим и празеодим.

Эти металлы востребованы при производстве мощных постоянных магнитов, которые применяются в электродвигателях, ветрогенераторах и промышленном оборудовании.

Казахстанская сторона предложила американским партнерам рассмотреть возможности совместной переработки минерального сырья, передачи технологий и создания новых производств.

О чем договорились с американским бизнесом

Помимо выступления на саммите Канат Шарлапаев провел ряд встреч с американскими инвесторами и экспертами.

В частности, он встретился с Дэном Левином, основателем и управляющим партнером инвестиционной компании Tenfore Holdings.

Компания вкладывает капитал в развивающиеся технологические предприятия и помогает им расширять деятельность.

Стороны обсудили возможное сотрудничество между казахстанскими предприятиями и компаниями из инвестиционного портфеля Tenfore в сфере промышленного производства, робототехники, интеллектуальной логистики и искусственного интеллекта.

Еще одна встреча состоялась с Хайди Кребо-Редикер, старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям и экспертом по международным финансам и экономической безопасности.

В центре обсуждения оказались привлечение частного капитала в инфраструктуру и добычу критически важных минералов, подготовка проектов государственно-частного партнерства и распределение инвестиционных рисков.

Затронули и доступ малого и среднего бизнеса к долгосрочному финансированию.

Саммит B20 проходит в Вашингтоне с 9 по 11 ноября в рамках председательства США в Группе двадцати (G20). В казахстанскую делегацию вошли представители промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Для отечественных компаний переговоры открывают возможности участия в международных проектах, включая поставку оборудования, выполнение подрядных работ и развитие совместных производств.