В Ташкенте состоялось VI заседание генеральных прокуроров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В мероприятии принял участие Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает BAQ.KZ.

Основными темами обсуждения стали экологическая безопасность, рациональное использование природных ресурсов, защита лесного фонда, борьба с незаконной вырубкой и браконьерством, а также меры по сокращению выбросов и восстановлению экосистем.

Берик Асылов отметил, что для Казахстана вопросы экологии имеют стратегическое значение. Он подчеркнул принцип "загрязнитель платит", согласно которому лица, наносящие ущерб окружающей среде, обязаны возместить вред и понести ответственность.

Казахстанский Генпрокурор представил опыт страны по надзору за природопользованием, контролю качества водных ресурсов и охране лесов. В частности, внедрение систем раннего обнаружения пожаров позволило сократить площадь возгораний в четыре раза. За последние три года по актам прокуроров в Казахстане наложено более 185 млн долларов штрафов за экологические правонарушения, а доля переработки отходов увеличилась с 11% до 30%.

Также Асылов предложил разработать региональную стратегию борьбы с браконьерством и контрабандой редких животных, а также расширить взаимодействие в сфере охраны лесов и водных ресурсов.

Итогом заседания стало принятие Декларации, закрепившей приоритеты международного сотрудничества в борьбе с преступностью, коррупцией и в сфере защиты экологии.