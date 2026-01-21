Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек принимает участие в международной выставке Bett UK 2026, которая проходит в Великобритании. В рамках визита глава ведомства также проводит встречи с представителями ведущих университетов, научных центров и крупных мировых технологических компаний, сообщает BAQ.KZ.

Выставка ежегодно объединяет представителей госорганов, образовательных учреждений, технологических компаний и экспертного сообщества из десятков стран для обсуждения будущего образования, цифровой трансформации учебных процессов, внедрения искусственного интеллекта и инновационных решений в обучении.

21 января в Лондоне состоялась церемония открытия казахстанского национального павильона, организованного Министерством науки и высшего образования РК. Павильон стал площадкой для презентации приоритетов развития высшего и послевузовского образования, включая цифровизацию образовательных процессов, внедрение ИИ-решений, развитие научных исследований и расширение международного академического сотрудничества.

В работе национального павильона принимают участие девять казахстанских организаций высшего и послевузовского образования. Они представляют свои академические программы, научно-исследовательские проекты, а также потенциал для реализации совместных образовательных и научных инициатив с зарубежными партнёрами. Экспозиция демонстрирует уровень развития отечественных университетов и их готовность к активному взаимодействию с международным академическим сообществом.

В рамках Bett UK 2026 проходят пленарные сессии, тематические дискуссии, презентации передовых EdTech-разработок и деловые встречи между государственными структурами, университетами и глобальными технологическими лидерами. Участие казахстанской делегации в выставке отражает стратегический курс страны на развитие цифрового образования, внедрение технологий искусственного интеллекта и продвижение инновационных образовательных решений на международной арене.