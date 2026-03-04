Казахстан представил образовательный проект в США
На ежегодном дипломатическом мероприятии в Финиксе рассказали о совместных образовательных и научных проектах Казахстана и University of Arizona.
Казахстан стал почетным гостем на ежегодном дипломатическом благотворительном балу Ambassadors’ Ball, который прошел в Финиксе (США). В ходе мероприятия была представлена программа сотрудничества Казахстана и University of Arizona, включая работу микрокампуса университета в Петропавловске, передаёт BAQ.kz.
Ambassadors’ Ball ежегодно объединяет представителей дипломатического корпуса, бизнеса, университетов и общественных организаций. Мероприятие направлено на развитие международных связей и поддержку образовательных и культурных инициатив.
В этом году одной из тем стала реализация совместных проектов Казахстана и University of Arizona в сфере высшего образования и науки.
В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в США Магжан Ильясов. В своем выступлении он отметил значение образовательного и культурного сотрудничества для укрепления отношений между странами.
Президент University of Arizona Суреш Гаримелла также рассказал о развитии партнерства. По его словам, микрокампус университета в Петропавловске стал примером международного образовательного сотрудничества.
Сегодня в рамках программ двойного диплома там обучаются около 360 студентов. Кампус привлекает не только казахстанских студентов, но и молодежь из США, Китая, Монголии и России. В ближайшее время планируется запуск новой программы по бизнес-администрированию, а также выпуск первой группы студентов.
Сотрудничество между Казахстаном и University of Arizona развивается не только в образовательной сфере, но и в научной. Совместные исследования ведутся, в частности, в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами, геномики, селекции и переработки сырья. Среди проектов также исследования в сфере экологии, инклюзивного образования и устойчивого туризма.
Одним из примеров научного взаимодействия стал совместный проект по полимеризации серы.
Кроме того, 29 казахстанских студентов уже прошли обучение в головном кампусе университета в Тусоне (США) по программам двойного диплома. Преподаватели также проходят стажировки и повышение квалификации в Соединенных Штатах по международным программам «Болашак» и Fulbright.
Проект микрокампуса University of Arizona в Петропавловске реализуется в рамках расширения международного сотрудничества казахстанских университетов и развития совместных образовательных и научных программ.
