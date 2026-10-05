Казахстан представил ОБСЕ свой опыт межрелигиозного диалога
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Перед декабрьской встречей глав МИД стран ОБСЕ Казахстан решил напомнить о своей сильной дипломатической стороне. В Астане представили опыт страны в межрелигиозном диалоге и отдельно обозначили роль Центральной Азии в региональном сотрудничестве.
Об этом говорили заместитель министра иностранных дел Арман Исетов и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по содействию диалогу и укреплению доверия Серж Румин.
Одной из главных тем стал Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Казахстанская сторона представила его как площадку, где представители разных конфессий могут обсуждать вопросы доверия, взаимопонимания и взаимодействия.
Отдельный акцент сделали на Центральной Азии. В МИД подчеркнули активную роль Казахстана в региональном сотрудничестве.
Встреча прошла в преддверии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который состоится в декабре в Лугано. Стороны обсудили подготовку к нему и приоритеты председательства Швейцарии в организации в 2026 году.
В разговоре затронули и международную повестку, работу специального представителя ОБСЕ и дальнейшие контакты между сторонами.
По итогам Казахстан и ОБСЕ договорились продолжать обмен опытом и искать совместные подходы к вопросам, связанным с диалогом, доверием и межконфессиональным взаимодействием.
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