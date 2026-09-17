Казахстан представил ООН новые меры по защите детей

Казахстан представил Комитету ООН по правам ребенка данные о том, как меняется система защиты детей в стране. Речь шла о борьбе с насилием и буллингом, психологической помощи, семейном устройстве детей-сирот и безопасности в интернете, передает BAQ.KZ.

Сейчас в Казахстане живут около 7 млн детей, это примерно 34% населения страны. Еще одна заметная цифра касается детей, оставшихся без попечения родителей. 82% из них сегодня воспитываются в семьях.

Отдельный блок посвятили защите детей от насилия и травли. Казахстанская сторона рассказала о работе контакт-центра 111, психологической помощи и мерах против буллинга и кибербуллинга.

Обсуждались и вопросы, которые все чаще выходят за пределы школы и семьи. Речь шла о безопасности детей в цифровой среде, инклюзивном образовании, здравоохранении и участии самих детей в принятии решений, которые их касаются.

В Женеве представили и Концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы. Она объединяет меры в сфере безопасности, образования, медицины и социальной поддержки.

Казахстанскую делегацию возглавила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

«Главным критерием эффективности для нас является реальное улучшение положения каждого ребенка. Казахстан открыт к содержательному диалогу и дальнейшему развитию национальной системы защиты прав детей», - сказала она.

Казахстан представил объединенные пятый и шестой периодические доклады о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка.

После их рассмотрения Комитет ООН подготовит заключительные замечания и рекомендации для Казахстана.