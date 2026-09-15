Казахстан представил опыт поддержки женского предпринимательства в Центральной Азии

Доступ к рынкам, трансграничная торговля, поиск партнеров и развитие бизнеса остаются среди главных вопросов для женщин-предпринимателей в Центральной Азии. Эти темы обсудили на региональной встрече в Душанбе, где Казахстан представил свой опыт поддержки женщин в бизнесе, передает BAQ.KZ.

В обсуждении участвовали представители стран региона. Казахстанскую сторону представляли Министерство культуры и информации и Министерство национальной экономики.

Одной из центральных тем стали барьеры, с которыми сталкиваются предпринимательницы при выходе на новые рынки и работе за пределами своей страны. Участники говорили и о влиянии миграции на развитие малого бизнеса и занятость женщин.

Казахстан представил действующие меры поддержки предпринимательниц и подходы к расширению их экономических возможностей.

Вместо формальных докладов участники работали в небольших группах, разбирали практические вопросы и обменивались идеями на трансграничной ярмарке.

По итогам встречи подготовили предложения по развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и поддержке женщин, которые хотят запускать и расширять собственный бизнес.

Круглый стол прошел в рамках БОМКА-11, финансируемой Евросоюзом программы по развитию приграничного сотрудничества в Центральной Азии. Встречу провели по направлению, связанному с поддержкой приграничных сообществ, местного бизнеса и гендерного равенств.

Border Management Programme in Central Asia, это финансируемая Европейским союзом Программа содействия управлению границами в Центральной Азии. Ее 11-й этап стартовал в феврале 2026 года, рассчитан на 40 месяцев и имеет бюджет 12 млн евро. Программа охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.