Казахстан представил опыт поддержки женского предпринимательства в Центральной Азии
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Доступ к рынкам, трансграничная торговля, поиск партнеров и развитие бизнеса остаются среди главных вопросов для женщин-предпринимателей в Центральной Азии. Эти темы обсудили на региональной встрече в Душанбе, где Казахстан представил свой опыт поддержки женщин в бизнесе, передает BAQ.KZ.
В обсуждении участвовали представители стран региона. Казахстанскую сторону представляли Министерство культуры и информации и Министерство национальной экономики.
Одной из центральных тем стали барьеры, с которыми сталкиваются предпринимательницы при выходе на новые рынки и работе за пределами своей страны. Участники говорили и о влиянии миграции на развитие малого бизнеса и занятость женщин.
Казахстан представил действующие меры поддержки предпринимательниц и подходы к расширению их экономических возможностей.
Вместо формальных докладов участники работали в небольших группах, разбирали практические вопросы и обменивались идеями на трансграничной ярмарке.
По итогам встречи подготовили предложения по развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и поддержке женщин, которые хотят запускать и расширять собственный бизнес.
Круглый стол прошел в рамках БОМКА-11, финансируемой Евросоюзом программы по развитию приграничного сотрудничества в Центральной Азии. Встречу провели по направлению, связанному с поддержкой приграничных сообществ, местного бизнеса и гендерного равенств.
Border Management Programme in Central Asia, это финансируемая Европейским союзом Программа содействия управлению границами в Центральной Азии. Ее 11-й этап стартовал в феврале 2026 года, рассчитан на 40 месяцев и имеет бюджет 12 млн евро. Программа охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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