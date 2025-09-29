На международной промышленной выставке "ИННОПРОМ.Беларусь" в Минске состоялась пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего", где была представлена позиция Казахстана по вопросам цифровизации и инноваций, передает BAQ.KZ.

В дискуссии приняли участие главы правительств Беларуси, России, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и министр промышленности Ирана.

Казахстанская сторона подчеркнула, что стратегическое видение Президента страны направлено на формирование инновационной экономики.

"В контексте глобальных тенденций новые технологии влияют на рост конкурентоспособности отраслей и качество жизни наших граждан. Именно поэтому Президент Казахстана уделяет этому вопросу повышенное внимание. Мы активно создаем цифровую архитектуру, включающую центры обработки данных, надежные каналы связи, современные технопарки. В целях масштабного использования передовых технологий при Правительстве действует Цифровой штаб", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание уделено промышленности: за год число компаний, внедряющих цифровые решения, выросло в 3,5 раза. В горно-металлургическом комплексе активно применяются беспилотные технологии и роботизация, в нефтегазовой отрасли — платформы OilTrack и "Цифровой контракт", в машиностроении - цифровые двойники и компьютерное зрение.

Также Казахстан развивает инфраструктуру искусственного интеллекта: запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер, создаются акселераторы ИИ-решений и пилотные зоны на предприятиях.

Среди перспективных проектов - инновационный город Alatau City в Алматинской области, который станет центром технологического прогресса и комфортной деловой среды.