Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере и координируют планы по развитию совместных проектов. Об этом сообщается по итогам встречи вице-министра торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым, передает BAQ.KZ.

Узбекистан остаётся одним из ключевых партнёров Казахстана в Центральной Азии. Стороны намерены довести объём взаимной торговли до $10 млрд. По итогам января–августа 2025 года товарооборот между странами достиг $3 млрд, увеличившись на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстанский экспорт составил $2,2 млрд, что на 26,7% больше, чем годом ранее, при положительном сальдо $1,4 млрд.

Активно растёт экспорт казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью — металлургической, нефтехимической, машиностроительной и сельскохозяйственной. Казахстан представил Узбекистану перечень из 40 перспективных товаров на сумму более $550 млн.

В проработке находятся 34 инвестиционных проекта на сумму $4,4 млрд и 7 торговых контрактов на $2,6 млрд. Казахстанская сторона предлагает сфокусироваться на проектах с высокой степенью готовности и устранить административные барьеры.

Айдар Абилдабеков отметил, что в агропромышленном секторе двусторонний товарооборот вырос на 27,6%, составив $1,3 млрд. Казахстан наращивает поставки зерна, муки, мяса и сахара. Кроме того, страны внедряют цифровую систему ePhyto для отслеживания фитосанитарных сертификатов.

В рамках визита казахстанская делегация ознакомилась с ходом строительства Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе двух стран. Завершён монтаж каркасов восьми производственных зданий, ведутся инфраструктурные работы, заключаются контракты с инвесторами.

Также обсуждается создание Совместной логистической стратегии, включая развитие транзитных маршрутов через Афганистан.

Очередное заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству пройдёт 22–23 октября в Хиве, где стороны обсудят новые инициативы и статус действующих проектов.