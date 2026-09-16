Казахстан представил в Узбекистане цифровые решения для АПК

Казахстан представил в Узбекистане подход к цифровизации аграрного сектора, где государственные услуги, субсидии, данные о землях и сервисы для фермеров планируют объединить в одной системе «Е-АПК», передает BAQ.KZ.

О проекте рассказали на международном семинаре по цифровым и геопространственным технологиям и искусственному интеллекту в сельском хозяйстве. Во встрече участвовали представители Казахстана, Турции, Азербайджана и других стран.

Заместитель директора Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК Минсельхоза Нуржан Амиров представил, как Казахстан переводит процессы аграрного сектора в цифровой формат.

Одна из центральных задач заключается в объединении государственных информационных систем и сервисов в «Е-АПК». Платформа должна связать между собой предоставление госуслуг, меры поддержки сельхозпроизводителей и работу с аграрными данными.

Отдельно обсуждалась автоматизация господдержки. Речь идет о цифровом сопровождении процессов, связанных с получением мер поддержки сельхозпроизводителями.

Еще одно направление связано с геопространственными технологиями и искусственным интеллектом. Такие решения рассматриваются для анализа сельскохозяйственных данных, мониторинга земель и управления ресурсами.

Участники семинара сравнили подходы к цифровизации сельского хозяйства и обсудили новые сервисы для аграриев.

Мероприятие организовали Исламская организация по продовольственной безопасности и Министерство сельского хозяйства Узбекистана.