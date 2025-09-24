24 сентября в Париже министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Аида Балаева вручила Эрнесто Оттоне проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт: ландшафты и охотничьи ловушки-араны". Документ подготовлен для предварительной оценки Центра всемирного наследия и последующего включения объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Номинационное досье реализуется по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркивает важность продвижения уникальных историко-культурных и природных объектов страны на международной арене.

Особое значение имеет то, что "Устюрт" станет первой номинацией объекта смешанного наследия в странах постсоветского пространства. Объект представляет собой уникальное сочетание археологических памятников, традиционных охотничьих ловушек-аранов и богатого биоразнообразия.

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне выразил признательность Казахстану за активную международную позицию и отметил важность представленной инициативы.

В завершение встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в сфере культуры.